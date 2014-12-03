Лукашенко утверждает, что Россия на полвека отстала от Беларуси по безопасности товаров

Президент Беларуси Александр Лукашенко отвергает всякие претензии к качеству белорусской продукции и считает, что Россия на полвека отстала от Беларуси в плане безопасности товаров. Об этом он заявил 3 декабря на совещании о принятых мерах по снятию запретов на ввоз белорусской продукции в Российскую Федерацию и транзит товаров санкционного списка, передает БЕЛТА.

"Если поставить вопрос о том, какие же все-таки товары безопаснее, белорусские или российские, это вызовет просто смех не только в Беларуси, но и у любого россиянина. Потому что в Российской Федерации, пусть на меня не обижаются, на полвека отстали от Беларуси в плане безопасности товаров", - сказал белорусский лидер.

Читайте такжеКонтроль Россией транзита из Беларуси ставит под вопрос смысл существования ТСЛукашенко обратил внимание, что в Беларуси сохранены советские ГОСТы, к ним предъявляются жесткие требования. "Любой россиянин, который пользуется нашими товарами, и продовольственными, и не продовольственными, скажет прямо в пользу белорусских товаров", - отметил он. Об этом свидетельствуют и ярмарки и выставки, проводимые в России, на которых тысячи тонн белорусской продукции продаются за 3-4 часа. "Люди голосуют рублем", - отметил Лукашенко.

"Спрашивается: зачем тогда в этой ситуации нагнетать обстановку и создавать проблемы? Зачем?... Не может быть претензий", - сказал глава государства.