Сезон арбузов открыт: херсонские фермеры готовы отправить в Киев новую баржу (видео)

Производители сдают арбузы с херсонских полей по 1.80 грн за килограмм, дыни - по 3.00 грн.

На полях юга Украины созрели первые арбузы, их массово развозят по всей Украине. Медики же советуют пока осторожно есть первые бахчевые, так как сейчас риска от них больше, чем витаминов.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что арбузы в этом году созрели на две недели раньше обычного времени. Их сажали под пленку, когда было еще прохладно.

"Арбуз же любит тепло. Начал быстро развиваться, поэтому он раньше и вышел", - объясняют фермеры и уверяют, что ранние арбузы безопасны. Часть продают за границу, где товар тщательно проверяют.

Ягоды с поля сдают по 1.80 грн, дыни по 3.00 грн. Фермеры считают, что это невысокая цена, потому что выращивать бахче очень затратно. На трассах, рынках и в торговых сетях цена первых арбузов разнится – на Херсонщине и соседней Области это в среднем 5-7 гривень за килограмм.

Специалисты прогнозируют, что цены на арбузы постепенно упадут, потому что разгар сезона уже в середине июля. В этом году фермеры опять планируют отправить на Киев баржу, но при условии, если закупочная цена будет выгодной.

Журналисты провели рейд по киевских супермаркетах, где арбузы дешевые – от 5 до 10 гривен. Почти везде можно проверить ягоду собственноручно, но редко с документами. Сертификат просить все же стоит, потому что в одной из крупнейших сетей журналисты уже почти купили арбуза, аж на кассе случайно выяснили, что под вывеской "украинское" продают турецкое.

На рынках в центре арбузы стоят от 20 грн, а в спальных районах цена меньше вдвое. Однако почти всюду гарантию на качество продавцы дают или на словах, или показывают от руки подписаны санитарные чеки. Арбузы возле дорог вообще никто не проверяет на содержание химии.

22 июня сообщалось, что тепличные помидоры за неделю подешевели на треть. По словам представителей хозяйств, цена упала из-за отсутствия экспортного спроса, тогда как на внутреннем рынке активно предлагается томат из пленочных теплиц, цены на который начинаются от 10 гривен/килограмм (0,33 евро/кг).