Журналисты рассказали, что на самом деле едят украинцы под видом сливочного масла (видео)

Украинского молока, даже если его абсолютно все тратить на изготовление сливочного масла, не хватит, чтобы объяснить происхождение всего количества этого якобы отечественного продукта на прилавках.

Журналисты отдали на экспертизу купленное в обычном магазине сливочное масло и получили результаты, что ошарашивают.

Несмотря на надпись на упаковке о соответствии государственному стандарту, то есть изготовлению на 100% из молока, истинное содержание продукта можно назвать ужасным, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Влада Миронова - глава общественной организации, защищающей права потребителей. Она вместе с журналистами отправилась на контрольные закупки. Условия на стихийных рынках ужасные - солнце, пыль, грязь, продукты хранятся без холодильников. Но цена привлекательная: 17 и 20 гривень за пачку, то есть почти вдвое дешевле от масла в магазине. Правда, продавцы при появлении телекамер буквально разбегаются, чтобы не отвечать ни на какие вопросы. В переходе метро одна из продавщиц посоветовала якобы белорусское масло за 25 грн, хотя оно даже на этикетке обозначено, как произведенное в пгт Житянка Ивано-Франковской области. Никаких чеков на покупку не выдают.

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"Если что-то происходит, ты приходишь, показываешь чек. Можно отдать на экспертизу, но у тебя есть подтверждение, что ты покупал именно эту продукцию именно в этой точке", - пояснила руководитель ОО "Общественный контроль" Влада Миронова. В случае отсутствия чеков - никаких претензий к продавцу покупатель доказать не сможет, поэтому полагаться можно только на добросовестность бизнесменов, которые торгуют вот таким образом.

Далее по курсу - магазин, где продают большими кусками. Продавцы говорят, что оно с Тернопольщины, а документы есть у генерального директора. Чеков так же не выдают. Ответ, почему люди решаются на подобные покупки, прост - это дешевле. Средняя цена на масло более-менее соответствующего качества - 33 гривны, а на премиум в 82% жирности - 40, а то и 45 гривень за пачку. Цена берется из технологии производства - для изготовления 1 кг масла нужно 22 литра молока, то есть 4 литра на 200-граммовую пачку. Если даже брать дешевую оптовую цену на молоко на фермах - это 7 гривень литр, то есть себестоимость пачки масла никак не может быть ниже 28 гривень. Масло 82, 73 и 69 процентов отличаются степенью отжатой из сливок влаги - должна быть соответственно 18, 27 и 31 процентов воды. К слову, в Европе нет другого масла, кроме 82% жирности, а 73 и 69 - это сугубо советская выдумка, чтобы сделать диетический продукт доступнее. Тогда еще не знали о новейших технологиях изготовления сливочного масла – без сливок.

В Ассоциации производителей молока показывают впечатляющие цифры: украинского молока, даже если его абсолютно все тратить на изготовление сливочного масла, не хватит, чтобы объяснить происхождение всего количества этого якобы отечественного продукта на прилавках. "40 тысяч тонн масла производится с воздуха. Мы понимаем, что не из воздуха, а из заменителей", - констатирует эксперт Елена Жупинас. Следовательно, почти половина масла, то есть каждая вторая пачка - это фальсификат. "Фальсификация масла приобрела серьезных размахов, и это связано с тем, что последние года наложен мораторий на проверки. Проходила реструктуризация службы, и не очень честные бизнесмены начали продавать больше и больше своего продукта, потому что их никто не контролировал", - пояснила Жупинас.

Сливочное масло - продукт, который больше всего подделывают в Украине. Уже после него идут колбаса, сыр, сгущенное молоко и прочее. Заменители – пальмовое масло и другие жиры, например, дешевый куриный, а самое страшное – гидрогенизированные, то есть трансжиры. Они дешевле сливок в несколько раз, а это значит, что поддельная пачка масла – сплошная прибыль. Туда добавляют желтый краситель, эмульгатор, ароматизатор "Сливки", оно пахнет и выглядит один в один, как обычное масло.

Приобретенное дешевое масло журналисты отдают на анализ. Исследования делались в течение четырех дней, соотношение молочных и немолочных жиров проверяли на специальном аппарате методом так называемой газовой хромотографии. Оборудование для этого дорогое, более 100 тысяч долларов за один прибор, поэтому недешевый и анализ - изучить один образец масла стоит от 1,5 тысячи гривень. Результы метртестстандарта поразили даже лабораторных сотрудников.

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"Масло сливочное должно быть из натуральных молочных продуктов. Молочными продуктами здесь только пахнет. Будем говорить, это полное отсутствие молочных жиров", - признаются специалисты. Зато очевидным стало содержание 84% и 97% растительного жира! Вдобавок, как удалось выяснить, Беларусь вообще не импортирует в Украину сливочного масла, а те адреса, что указаны на пачках, в большинстве недействительны, цеха работают подпольно, однако не слишком-то и боятся, ведь наказание для них – это максимум штраф или закрытие.

Растительный жир - звучит довольно мирно, но за этим скрываются реальные угрозы для здоровья. "Последствия употребления трансжиров проявляются в виде появления атеросклеротических бляшек, которые расположены на внутренней поверхности артерии, уменьшают диаметр этих артерий, там ухудшается кровоток. Это особенно опасно для сердца и головного мозга", - пояснил диетолог Олег Швец. Трансжиры - это обработанные сверхвысокой температурой и искривленные молекулы растительного жира. В девяти странах Европы и в США они вообще под полным запретом - там доказали, что даже незначительное их употребление за короткое время способно привести к инсульту и инфаркту, а это, между прочим, главные причины смертности украинцев.

Однако сливочное масло обязательно надо есть, но настоящее, потому что это строительный материал для тела и мозга. Норма взрослого человека составляет 25 граммов в день. Журналисты собрали для потребителей советы, как не ошибиться с выбором. Первый из них - ориентироваться на бренд, потому что известные крупные предприятия более дисциплинированы в отношении качества и радеющие за свою репутацию, а также цену, которая не должна быть ниже 30 гривень. Вторая - покупать там, где выдают чеки. Но есть и нюансы: бывает, что даже в магазинах, где дают чек и где есть большие бренды, могут врать, а именно - класть продукт с растительным жиром рядом с маслом. "Часто пишут очень маленькими буквами, и сложно увидеть, есть там растительный жир или какие-то заменители", - пояснила Жупинас. Сейчас пытаются внедрить изменения, по которым молочные и молокосодержащие продукты должны быть на разных полках в супермаркетах. Но пока ситуация такая, как есть, совет третий - читайте внимательно этикетку. А если уже купили - обращайте внимание на свои ощущения. "Когда оно водянистое, оно аж скользит по рукам. Чувствуешь воду", - объясняет известный киевский пекарь Владислав Марчук.