Украинская компания начала экспорт конфет в Малайзию

Сейчас этой стране уже поставлены первые 50 тонн украинских сладостей.

Кондитерская компания АВК начала экспорт продукции в Малайзии.

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Об этом Liga.net сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, сейчас в эту страну уже поставлены первые 50 тонн украинских сладостей.

"Мы уже осуществили три первых поставки сладостей и работаем над следующими заказами", - рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании Андрей Радчук.

По его словам, компания планирует развивать это направление, постепенно наращивая объемы продаж. Однако запланированных объемов поставок в компании не раскрывают.

Радчук добавил, что в Малайзию поставлены как шоколадные изделия, так и снеки.

АВК - один из лидеров украинского кондитерского рынка, входит в топ-100 мировых кондитерских компаний. Продукция компании экспортируется в более чем 60 стран мира. Производственные мощности КОНЦЕРНА расположены в Днепре.

Основной бенефициар компании - Владимир Авраменко, бывший народный депутат от Партии регионов.

Как сообщалось, "АВК" в 2013 году выкупила у регионального инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund 25% своих акций за 45 миллионов долларов.