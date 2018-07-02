Украинская компания начала экспорт конфет в Малайзию
Кондитерская компания АВК начала экспорт продукции в Малайзии.
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Об этом Liga.net сообщили в пресс-службе компании.
Согласно сообщению, сейчас в эту страну уже поставлены первые 50 тонн украинских сладостей.
"Мы уже осуществили три первых поставки сладостей и работаем над следующими заказами", - рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании Андрей Радчук.
По его словам, компания планирует развивать это направление, постепенно наращивая объемы продаж. Однако запланированных объемов поставок в компании не раскрывают.
Радчук добавил, что в Малайзию поставлены как шоколадные изделия, так и снеки.
АВК - один из лидеров украинского кондитерского рынка, входит в топ-100 мировых кондитерских компаний. Продукция компании экспортируется в более чем 60 стран мира. Производственные мощности КОНЦЕРНА расположены в Днепре.
Основной бенефициар компании - Владимир Авраменко, бывший народный депутат от Партии регионов.
Как сообщалось, "АВК" в 2013 году выкупила у регионального инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund 25% своих акций за 45 миллионов долларов.