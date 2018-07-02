Госстат подсчитал, сколько денег украинцы тратят на еду

Более 40% потребительских расходов украинцев в 1-м квартале составили расходы на продукты питания и безалкогольные напитки.

Потребительские расходы домохозяйств Украины на продукты питания и безалкогольные напитки в первом квартале 2018 года составили 42,1% от конечных потребительских расходов, сообщила Государственная служба статистики.

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Как отметили в Госстате, в денежном выражении на продукты питания и безалкогольные напитки украинцы потратили 211,868 млрд грн.

На алкоголь и табак за этот период было потрачено 37,978 млрд грн, или 7,6% от расходов.

По информации Госстата, конечные потребительские расходы украинцев в первом квартале этого года составили 503,557 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае в Украине мясо и мясные продукты подорожали на 26,1%, сливочное масло и жиры животного происхождения – на 16,8%, молоко, сыр и яйца - на 23,7%, хлеб – на 18,4%.