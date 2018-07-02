Украина за год экспортировала более 39 миллионов тонн зерна

В частности, было экспортировано 17,1 млн тонн пшеницы.

Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, 1 июля 2017 - 30 июня 2018) поставила на внешние рынки, по предварительным данным, 39,375 млн тонн зерновых культур, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики продовольствия.

Читайте такжеМинагропрод ожидает урожая зерновых на уровне 60 миллионов тонн

В частности, пшеницы экспортировано 17,1 млн тонн, ячменя - 4,2 млн тонн, ржи - 36,8 тыс. тонн, кукурузы - 17,739 млн тонн.

Также в 2017-2018 МГ было экспортировано 412,6 тыс. тонн муки.

Как сообщал УНИАН, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 млрд долл.