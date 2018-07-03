Запрета пока не будет: молоко у населения продолжат закупать еще несколько лет

С 1 января 2020 по 1 января 2022 будет установлен переходной период, в течение которого молоко 2-го сорта будет продолжать приниматься в технических целях.

Перерабатывающие предприятия продолжат принимать молоко второго сорта для любых целей до 1 января 2020 года, тогда как ранее сообщалось, что, согласно новому ГОСТ, с 1 июля этого года предполагалось использование молока второго сорта только для производства непищевых продуктов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Елену Ковалеву.

«До 1 января 2020 года молоко второго класса будет приниматься перерабатывающими предприятиями для любых целей. С 1 января 2020 по 1 января 2022 года будет установлен переходной период, в течение которого молоко 2-го сорта будет продолжать приниматься, но уже исключительно в технических целях для производства непищевых продуктов (например, кормов для животных или казеина)», - говорится в сообщении.

В то же время, Минагропрод с целью повышения качества молока и установления единых, адаптированных к нормам ЕС требований по безопасности, качеству и гигиене при производстве и введении в оборот молока, молозива и молочных продуктов, министерство разработало проект приказа «Об утверждении Требований к безопасности и качеству молока и молочных продуктов». Указанные требования имеют целью ввести надлежащую производственную практику производства, переработки, введение в оборот молока и молочных продуктов.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день все требования к молоку прописаны в ГОСТ 3662-97 «Молоко коровье цельное. Требования при закупках». Стандарт предусматривает, что все молоко, в зависимости от уровня бактериального загрязнения и содержания соматических клеток, делится на экстра, высший, первый и второй сорт. Этот стандарт с первого января 2018 года должен был быть заменен ГОСТ 3662: 2015 «Молоко-сырье коровье. Технические условия», который направлен на повышение требований к качеству молока и разрешения на использование молока второго сорта только в определенных целях.

Позже Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предложило отсрочить вступления в силу обновленного стандарта о закупках молока у хозяйств населения до июля 2018 года.