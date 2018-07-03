Птичьи могильники под Киевом: Госпродпотребслужба рассказала о проверке «Гавриловских курчат»

Проверка проводилась по жалобе жителей сел Вышгородского района Киевской области.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ходе внеплановой проверки предприятий агрохоллинга «Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата»), владельцев которого ранее арестовали за загрязнение окружающей среды и выпустили под залог, не выявила новых захоронений отходов производства.

Читайте такжеСкандал с "Гавриловскими цыплятами": птичий могильник до сих пор портит воздух под Киевом (видео)

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы в ответ на запрос УНИАН, добавив, что проверка была проведена по жалобе жителей сел Вышгородского района Киевской области.

«В ходе проведения внеплановой проверки ООО «Комплекс Агромарс» не выявлено новых захоронений побочных продуктов животного происхождения на территориях птицеферм и прилегающих к ним территорий», - говорится в сообщении.

При этом служба отметила, что в ходе проверки инспекторы обнаружили 230 тонн отходов животного происхождения, которые находились на асфальте возле производственных площадок и были засыпаны хлорной известью, в связи с чем Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области вынесло вопрос о ситуации по утилизации побочных продуктов животного происхождения на ООО «Комплекс Агромарс» на рассмотрение Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Киевской облгосадминистрации (ГЧПК). ГЧПК, в свою очередь, 27 июня обязала агрохолдинг принять все необходимые меры по утилизации накопленных побочных продуктов животного происхождения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В «Агромарсе» сложившуюся ситуацию объясняют тем, что их завод белково-кормовых добавок не в состоянии в полной мере перерабатывать все отходы животного происхождения.

Также Госпродпотребслужба проверила документы предприятия, которые свидетельствуют о том, что в марте-июне в цех белково-кормовых добавок поступило 7980,54 тонн отходов животного происхождения. Кроме этого, по информации Сквирского филиала ГП «Укрветсанзавод, еще 1200,7 тонн отходов «Агромарса» поступило к ним на переработку в марте-мае и 313 тонн – с 28 июня по 1 июля.

Кроме того, Главное управление в указанных населенных пунктах организовало отбор образцов атмосферного воздуха, воды и почвы для дальнейшего их исследования на показатели безопасности среды жизнедеятельности человека. Исследование проводит ГУ «Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Как сообщал УНИАН, 8 июня Печерский районный суд избрал меру пресечения владельцам и руководителю структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО "Комплекс-Агромарс", который выпускает курятину под торговой маркой "Гавриловские курчата", подозреваемых в загрязнении окружающей среды.

Одному из владельцев агрохолдинга - Марине Сигал избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.

Другому владельцу агрохолдинга - Евгению Сигалу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Руководителя структурного подразделения предприятия арестовали на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн.

Позже Апелляционный суд Киева уменьшил размер залога для владельцев «Комплекса Агромарс» в 16 раз - до 5 млн грн.

Справка УНИАН. "Агромарс" – один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские курчата"), владельцами которого являются Евгений и Марина Сигал.

Это вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства - от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Структура ООО "Комплекс "Агромарс" также включает: Броварской и Кагарлыкский филиалы, "Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод", "Киевский комбикормовый завод", "Кагарлыкский элеватор" и "Курганский бройлер".

Главное производство холдинга находится в с. Гавриловка (Вышгородский р-н Киевской обл.).