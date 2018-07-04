Производить сельхозпродукцию в Украине стало дороже на 14%

Расходы на производство сельхозпродукции в Украине в январе-мае выросли на 13,6%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-мае 2018 года выросли на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 12,4%, а животного – на 16,9%.

В мае по сравнению с апрелем затраты на агропроизводство увеличились на 0,8%. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в октябре выросли на 0,8%, а животноводческой – на 0,9%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-май текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,4%. В мае по сравнением с апрелем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения увеличились на 2,8%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 выросли на 21,8%.