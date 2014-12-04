Россия запретила поставки мяса птицы из США как "опасной" продукции

Россельхознадзор с 5 декабря т.г. вводит временные ограничения на поставки на территорию России с предприятий США мяса и субпродуктов птицы, а также готовой продукции из мяса птицы, говорится в сообщении российского ведомства.

Читайте такжеЛукашенко угрожает России ответить на запрет белорусских продуктовКак отмечается в сообщении, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов обратился к директору по вопросам международного сотрудничества Службы безопасности и инспекции продовольствия (FSIS) Минсельхоза США Джейн Доэрти с письмом, в котором, в частности, говорится о том, что "в связи с увеличением случаев поступления в Россию из США опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции птицеводства Россельхознадзор в июне текущего года направлял FSIS просьбу об усилении в рамках своей компетенции контроля за соответствием экспортируемой в Россию животноводческой продукцией, включая продукцию птицеводства, требованиям и нормам Таможенного союза и России".

Для поиска путей для разрешения сложившейся ситуации Россельхознадзор предлагает американской стороне провести переговоры и консультации в Берлине на полях международной сельскохозяйственной выставки «Зеленая неделя» в январе 2015 года.