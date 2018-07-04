Против агрохолдинга «Комплекс Агромарс» в очередной раз распространяется ложная информация

Против агрохолдинга последовательно используют технологии «черного пиара».

Руководство агрохолдинга «Комплекс Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата») заявляет, что чуть ли не каждую неделю в СМИ распространяется откровенно неправдивая информация относительно предприятия. Против агрохолдинга последовательно используют технологии «черного пиара». Наш конкурент тратит десятки тысяч долларов на распространение лживой информации с целью навредить репутации «Агромарса».

Последние «новости» не является исключением. Эти материалы никоим образом не соответствуют действительности, содержат абсолютные фантазии и является фактически повторением ложной информации летней давности. Ничего нового против нас не придумали – лишь повторение старой лжи. На что-то более конкурент и нанятые им специалисты «черного пиара», очевидно, не способны.

При этом руководство этого же конкурента позволяет себе открыто очернять репутацию «Комплекса «Агромарс», постоянно распространяя разнообразную ложь относительно нашего предприятия в СМИ.

В случае продолжения «черной» информационной кампании, направленной против холдинга, «Агромарс» оставляет за собой право подать на конкурента иск в суд.