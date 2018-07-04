Украинские аграрии отчитались об экспорте зерна нового урожая

С начала 2018-2019 МГ аграрии экспортировали 30 тыс. тонн зерновых.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 4 июля экспортировали 30 тыс. тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 5 тыс. тонн, ячменя – 6 тыс. тонн, кукурузы – 19 тыс. тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 0,1 тыс. тонн муки.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, аграрии Украины в 2017-2018 МГ экспортировали 39,4 млн тонн зерна.