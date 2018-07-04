Украина уже собрала почти 5 миллионов тонн зерна нового урожая

Средняя урожайность зерновых составляет 29,3 ц/га.

Украинские аграрии по состоянию на 4 июля намолотили 4,7 млн тонн зерна с площади 1,6 млн га.

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Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, средняя урожайность зерновых составляет 29,3 ц/га.

В частности, аграрии собрали 2,58 млн тонн озимой пшеницы с площади 883,3 тыс. га при урожайности 29,2 ц/га; озимого ячменя - 1,9 млн тонн с 578 тыс. га при урожайности 32,6 ц/га; яровой пшеницы - 2,2 тыс. тонн с 0,8 тыс. га при урожайности 28,2 ц/га; ярового ячменя - 70,3 тыс. тонн с 36,9 тыс. га при урожайности 19,1 ц/га;

Аграрии также собрали 124,4 тыс. тонн гороха с площади 92 тыс. га при урожайности 19,1 ц/га.

Кроме того, в 17 областях продолжается уборка озимого рапса, которого намолочено 505 тыс. тонн с площади 251 тыс. га (25% к прогнозу) при урожайности 20,2 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод, несмотря на засуху, сохранил прогноз урожая зерновых в 2018-2019 МГ на уровне 60 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.