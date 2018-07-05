Государственная зерновая корпорация приняла на хранение в три раза больше зерна нового урожая, чем в прошлом году

В новом маркетинговом году ГПЗКУ планирует принять на хранение 2,7 млн тонн тонн зерновых.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) с начала периода закупки в июне 2018 года по состоянию на 5 июля приняла на хранение 71 тыс. тонн зерна нового урожая, что в 3 раза превышает показатель прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба ГПЗКУ на сайте корпорации.

«С начала заготовки зерновых урожая 2018 года на филиалы ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» уже поступило 71 тыс. тонн зерна нового урожая, что почти в 3 раза больше, чем аналогичный показатель прошлого года», - сообщили в ГПЗКУ.

В частности, линейные элеваторы и хлебоприемные предприятия ГПЗКУ приняли на хранение уже около 46,1 тыс. тонн пшеницы, 7,2 тыс. тонн ячменя и 17,7 тыс. тонн рапса. Наибольшее количество зерновых поступило на филиалы Херсонской области - 58,7 тыс. тонн зерновых и Донецкой области - 3,6 тыс. тонн.

В новом маркетинговом году ГПЗКУ планирует принять на хранение 2,7 млн тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии по состоянию на 4 июля намолотили 4,7 млн тонн зерна с площади 1,6 млн га.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.