Готовьте кошельки: эксперты прогнозируют рост цен на свинину

В Институте аграрной экономики считают, что на рост цен в 2018 году повлияют те же факторы, что и в 2017 году - увеличение объемов экспорта и повышение уровня доходов населения.

До конца 2018 года цена на свинину может подняться на 10%, сообщила пресс-служба Института аграрной экономики со ссылкой на доктора экономических наук Ольгу Боднар.

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«Есть основания ожидать дальнейшего роста цен на свинину в 2018 году, который до декабря, по оценкам ученых Института аграрной экономики, может составить до 10%», - говорится в сообщении.

Как отметили в институте, в 2017 году негативно на ценовую динамику внутреннего рынка повлияло увеличение объемов экспорта мяса свиней, а его в значительной степени обусловил заметный рост экспортных цен (+32%). В течение 2017 года Украина увеличила зарубежные поставки охлажденного и мороженого мяса свиней в 1,5 раза против 2016 года - до 4,9 тыс. тонн.

Также, по мнению экспертов, росту цен на свинину способствовало повышение в 2017 году уровня доходов населения. Если в прошлом году уровень средней заработной платы вырос на 46,1%, то рост розничных цен на свинину был в пределах 38-46%. Таким образом, рост доходов в определенной степени спровоцировал ценовой рост на продовольственных рынках, отметила эксперт.

В институте считают, что влияние этих факторов также будет иметь место и в 2018 году. Кроме того, отмечается рост стоимости кормов, большую часть которых составляют зерновые - их цена в первой половине текущего года выросла на 20-25%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены на мясо и мясные продукты в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 26,1%.