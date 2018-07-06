Украинские предприятия смогут экспортировать мясо в Турцию

14:28, 06 июля 2018
Агро
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Украинские предприятия смогут экспортировать мясо в Турцию / фото УНИАН

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и компетентный орган Республики Турция согласовали ветеринарный сертификат для экспорта мяса из Украины, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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«Госпродпотребслужба и компетентный орган Республики Турция согласовали ветеринарный сертификат здоровья для свежего, охлажденного, замороженного мяса в тушах и мяса обвалки крупного рогатого скота, предназначенного для импорта в Турцию из Украины», - говорится в сообщении. 

Как сообщал УНИАН, в апреле в Украине с рабочим визитом находилась миссия Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Турция с целью оценки системы государственного контроля за производством говядины для дальнейшего импорта этой продукции.

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Теги: #мясо#экспорт мяса