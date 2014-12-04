В России ускорилась инфляция

С начала 2014 года цены выросли на 8,5%. Соответствующая информация содержится в сообщении Росстата, передает lenta.ru.

В ноябре рост цен зафиксирован на уровне 1,3%, в октябре — 0,8%. За месяц сильнее всего подорожала крупа и бобовые — на 15,3%. Кроме того, на 8,5% подорожал сахар, на 8,7% — овощи и фрукты, на 7,8% — яйца. Мясо и птица подешевели на 0,2%.

«В ноябре был отмечен значительный рост потребительских цен на крупу гречневую-ядрицу. В среднем по РФ прирост цен на нее составил 54,4%», — сказано в сообщении статистического ведомства. Также на 34,9% выросли в цене помидоры, на 24,4% — капуста, на 20,7% — огурцы.

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Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России к концу ноября составила 3139,4 рубля. Она выросла на 3,1% по сравнению с октябрем. В Москве минимальный набор стоит 3715,1 рубля, в Санкт-Петербурге — 3648,4 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что уровень инфляции в 2014 году будет колебаться на уровне девяти процентов, однако не достигнет десяти. По его словам, МЭР в 2015 году пересмотрит прогноз по уровню роста цен в большую сторону, а по среднегодовому курсу рубля в сторону ослабления.

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«Все это будет означать снижение реальных доходов в связи с более высокой инфляций, снижение оценки розничного товарооборота, что также повлияет на оценки ВВП в сторону понижения», — отметил Улюкаев. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2014 года должна составить 8,2-8,4%.