В Roshen заявили, что экспорт компании растет на 30% в год

Крупнейшими импортерами продукции Roshen являются Болгария, Румыния, Польша.

Корпорация Roshen наращивает объемы экспорта продукции за границу на 30% в год.

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Об этом заявил глава кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский в интервью Экономической правде.

"Мы каждый год растем на 30%. (Экспорт растет- ред.) за счет Восточной Европы", - сказал Москалевский.

По его словам, крупнейшими импортерами продукции Roshen являются Болгария, Румыния, Польша.

Президент корпорации оценивает долю Roshen на украинском рынке в 25%-27% и признает, что компания является крупнейшим игроком на внутреннем рынке.

При этом Москалевский отбрасывает обвинения в монополизме.

"Как я могу быть монополистом? Вас не беспокоит, что в Украине работают Kraft, Nestle? Если они займут 100% рынка, то это нормально?", - сказал он.

Многих производителей кондитерских изделий Москалевский не считает конкурентами, так как они работают в "дешевом сегменте".

"Сегмент Житомира ("Житомирські ласощі" - ред.) — это дешевая конфета для сельских жителей. Мы не их конкурент. Я вообще не знал, что такое украинский кондитерский рынок, пока не поехал недавно в Кельн на выставку и не увидел всех. Были производители из Днепра, Кременчуга, Одессы. Компания, которая развивается и растет, — "Лукас" в Кременчуге", - рассказал Москалевский.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также Винницкий молочный завод «Рошен».