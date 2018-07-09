В Roshen рассказали, почему перестали работать с непризнанным Приднестровьем
Президент кондитерской корпорации Roshen Вячаслав Москалевский заявил, что компания перестала поставлять продукцию в непризнанное Приднестровье, поскольку у контрагентов возникли сложности с банками.
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Об этом он сказал в интервью ЭП.
"После начала шума в Приднестровье они перестали покупать нашу продукцию. Потом стало ясно, что у них возникли какие-то сложности с банками... После начала "шухера" они не могут перечислить деньги", - сообщил он.
По словам Москалевского, с Приднестровьем Roshen работал только на условиях полной предоплаты. "Если деньги оттуда не приходят, я не отпускаю. Тут все очень просто", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, в феврале молдавские СМИ обвинили Roshen в торговле с Приднестровьем. Корпорация эту информацию опровергла, но позже президент Roshen признал поставки.