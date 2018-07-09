В Roshen рассказали, почему перестали работать с непризнанным Приднестровьем

По словам президента компании, в Приднестровье не готовы предоставить 100% предоплату за поставленный товар.

Президент кондитерской корпорации Roshen Вячаслав Москалевский заявил, что компания перестала поставлять продукцию в непризнанное Приднестровье, поскольку у контрагентов возникли сложности с банками.

Читайте такжеВ Roshen заявили, что экспорт компании растет на 30% в год

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"После начала шума в Приднестровье они перестали покупать нашу продукцию. Потом стало ясно, что у них возникли какие-то сложности с банками... После начала "шухера" они не могут перечислить деньги", - сообщил он.

По словам Москалевского, с Приднестровьем Roshen работал только на условиях полной предоплаты. "Если деньги оттуда не приходят, я не отпускаю. Тут все очень просто", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в феврале молдавские СМИ обвинили Roshen в торговле с Приднестровьем. Корпорация эту информацию опровергла, но позже президент Roshen признал поставки.