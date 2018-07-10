Украина увеличила импорт свинины в 9 раз: тройка стран-поставщиков

Почти 56% поставок мяса осуществлялось из Германии, Нидерландов и Дании.

За первые 6 месяцев этого года Украина импортировала 8,4 тыс. тонн мяса свинины, что в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Ассоциации свиноводов Украины.

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«В течение января-июня этого года в Украину поступило 8,4 тыс. тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней (против 924 тонн в прошлом) совокупной стоимостью 15,4 млн долл», - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, страны-поставщики мясного сырья в Украину не изменились: почти 56% приходится на поставки из Германии, Нидерландов и Дании.

«Конечно, в основном импортная свинина поступает на внутренний рынок из стран Европы. Но в категории "другие" можно увидеть и других игроков. Так, с прошлого года в Украину периодически поступает канадская свинина (в частности, мороженые лопатки, окорока и их отруба). В январе-апреле эти части поступали в Украину по 1,77-2 долл./кг, в мае - по 1,68 долл/кг, а в прошлом месяце их таможенная стоимость колебалась между 1,66-1,68 долл/кг. Поступали из Канады свиные части и дороже (в мае и июне) - по 2,39 и 2,59 долл./кг», - отмечают в аналитическом отделе ассоциации.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, до конца 2018 года цена на свинину может подняться на 10%.