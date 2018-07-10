Четкий шрифт и больше информации: Рада намерена изменить правила маркировки пищевых продуктов

Депутаты одобрили законопроект о введении требований о предоставлении точной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах.

Верховная Рада одобрила законопроект, который усовершенствует маркировку пищевых продуктов и вводит требования о предоставлении точной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах.

Читайте такжеСлужба по защите прав потребителей отчиталась о проверках за год – выявила нарушения в 40% случаев

За принятие соответствующего законопроекта №8450 «Об информации для потребителей о пищевых продуктах» в первом чтении проголосовали 226 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во время представления законопроекта народный депутат Александр Бакуменко (фракция «Блок Петра Порошенко») отметил, что основной целью законопроекта является обеспечение надлежащей информированности потребителей относительно пищевых продуктов.

«Осуществление потребителями сознательного выбора является важным как для обеспечения конкуренции, так и для повышения благополучия потребителей. А также, борьба с такими проблемами, как ожирение, гипертензия и сахарный диабет. Хочу отметить, что этот законопроект согласован с проектом технической помощи ЕС «Усовершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине», со всеми ассоциациями в Украине и Госпродпотребслужбой», - сказал он.

Также Бакуменко отметил, что законопроектом запрещается использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение.

«Важным аспектом, который урегулирован законопроектом, является обеспечение предоставления точной и понятной людям информации относительно пищевых продуктов. Среди основных нововведений законопроекта – установление требований к минимальному размеру шрифта, которым предоставляется информация о пищевом продукте. Также, регламентация требований о предоставлении информации об аллергенах, внедрение одинаковых требований к предоставлению информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционным способом и в магазине. Внедрение требования к информированию потребителей об использовании при производстве пищевого продукта созданных наноматериалов, информирование потребителей об использовании в пищевом продукте рафинированного или пальмового масла», - сказал депутат.

Также, по словам Бакуменко, законопроектом предусматривается предоставление потребителю информации о том, поддавался ли продукт замораживанию и размораживанию, а также применение нового подхода к обозначению сроков годности продукта в зависимости от того, является ли продукт быстро портящимся.

Бакуменко добавил, что за введение в заблуждение потребителей Госпродпотребслужба сможет накладывать большие штрафные санкции на производителей продукции.

В свою очередь, глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа отметил, что после того, как закон вступит в силу, личные хозяйства смогут продавать свои товары на рынках.

«Если посмотреть маркировку в Украине и в ЕС, то в нашей стране практически невозможно разобрать шрифт. Также относительно замороженной продукции. Потребитель должен понимать, он покупает лед или продукт. Кроме того, этот законопроект не касается личных селянских хозяйств. На рынках можно будет продавать продукцию. Там мы обеспечиваем лабораторный контроль», - сказал он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ разработан с целью приведения украинского законодательства в соответствие с положениями Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №1169/2011 от 25 октября 2011 года о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

«Проект закона будет способствовать унификации правил предоставления потребителям информации о пищевых продуктах, обеспечению правовой определенности и уменьшению административного бремени на операторов рынка, ответственных за информацию о пищевых продуктах, а также положительно повлияет на обеспечение интересов граждан путем введения требований о предоставлении точной, достоверной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах. Проектом закона устанавливаются общие положения к маркировке пищевых продуктов, действие которых может распространяться на все пищевые продукты или на определенные их категории», - говорится в документе.

Отмечается, что проектом закона четко регулируются обязанности операторов рынка пищевых продуктов, ответственных за предоставление информации о пищевых продуктах.

Проектом закона запрещается использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления, а также в части приписывания пищевым продуктам лечебных свойств. Указанный запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.

Также, законопроектом предусмотрен отход от требования об обязательном предоставлении информации о питательной ценности относительно определенных категорий пищевых продуктов, которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке, или площадь упаковки которых слишком мала, чтобы вместить всю информацию для удовлетворения требований к маркировке.

Предполагается, что реализация законопроекта позволит создать результативный механизм информирования потребителей о пищевых продуктах или ингредиентах, их составе, питательной ценности, способа потребления, а также позволит уменьшить нагрузку на операторов рынка путем систематизации требований к информации о пищевых продуктах в одном законе, гармонизированном с законодательством Европейского Союза.