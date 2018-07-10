Семейные фермерские хозяйства смогут зарегистрироваться предпринимателями - им обещают льготы

Рада приняла закон о налоговом стимулировании развития семейных фермерских хозяйств.

Верховная Рада приняла закон, который направлен на налоговое стимулирование развития семейных фермерских хозяйств.

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За принятие соответствующего законопроекта №6490-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств» во втором чтении и в целом проголосовали 229 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается обеспечить возможность легализации семейных фермерских хозяйств с приобретением ими статуса физических лиц - предпринимателей, и предоставить им возможность быть плательщиками 4-й группы упрощенной системы налогообложения, для чего будут использоваться ряд критериев.

Законопроект распространяется на хозяйства, площадь используемых угодий которых составляет от 2 до 20 гектаров.

При этом вносятся ряд изменений, которые позволят государственным регистраторам зарегистрировать подобные хозяйства, а объединенные территориальные общины будут иметь всю информацию о том, кто как платит за землю, поскольку законопроект предусматривает, что налог на доходы физических лиц арендатор должен платить по месту нахождения земельного участка.

Законопроектом также предусмотрен льготный порядок уплаты единого социального взноса для всех членов фермерского хозяйства, в том числе его руководителя (доплата ЕСВ за счет государственного бюджета в течение 10 лет).

Как сообщал УНИАН, Рада 22 мая этого года приняла данный законопроект в первом чтении. В ходе его обсуждения председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что критериями отношения хозяйства к 4-й группе налогообложения является: осуществление деятельности исключительно в пределах фермерского хозяйства, зарегистрированного в соответствии с законом, занятие исключительно производством сельскохозяйственной продукции, её переработкой и поставкой, осуществление хозяйственной деятельности по месту налогового адреса, не использование труда наемных работников.