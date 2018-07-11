Экспорт яиц из Украины вырос почти в 2 раза: какие страны покупают
11:58, 11 июля 2018Агро
178 0
Основными импортерами украинских яиц стали ОАЭ, Ирак и Катар.
Экспорт яиц из Украины вырос почти в 2 раза / фото УНИАН
Украина за январь-июнь 2018 года экспортировала 44,47 тыс. тонн яиц, что в 1,9 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в таможенной статистике Государственной фискальной службы.
Читайте такжеАграрии наращивают экспорт: топ-5 покупателей украинской продукции
В денежном выражении экспорт яиц составил 39,99 млн долл, тогда как за аналогичный период прошлого года экспорт яиц составил 22,03 млн долл.
Основными импортерами украинских яиц в этот период стали ОАЭ (15,65 млн долла), Ирак (7,3 млн долла), Катар (3,81 млн долла)
Как сообщал УНИАН, за 2017 год экспорт яиц составил 88,58 тыс. тонн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter