Экспорт яиц из Украины вырос почти в 2 раза: какие страны покупают

Основными импортерами украинских яиц стали ОАЭ, Ирак и Катар.

Украина за январь-июнь 2018 года экспортировала 44,47 тыс. тонн яиц, что в 1,9 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в таможенной статистике Государственной фискальной службы.

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В денежном выражении экспорт яиц составил 39,99 млн долл, тогда как за аналогичный период прошлого года экспорт яиц составил 22,03 млн долл.

Основными импортерами украинских яиц в этот период стали ОАЭ (15,65 млн долла), Ирак (7,3 млн долла), Катар (3,81 млн долла)

Как сообщал УНИАН, за 2017 год экспорт яиц составил 88,58 тыс. тонн.