Территориальные общины уже получили почти 400 тысяч га земли за пределами населенных пунктов

Земли в управление получила 251 община.

Правительство Украины передало 387 тыс. га земли за пределами населенных пунктов, которыми ранее управлял Госгеокадастр, объединенным территориальным общинам.

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Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании правительства в среду.

«Мы передали земли 251 общине... Мы уже передали 387 тысяч гектаров земли», - сказал премьер.

По словам премьера, децентрализация управления земельными ресурсами позволит значительно повысить эффективность их использования, а также увеличить поступления в местные бюджеты.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в январе этого года принял решение о передаче земель за пределами населенных пунктов в управление территориальных общин от Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

Полномочия местных советов по распоряжению землей были ограничены территорией населенных пунктов согласно Земельному кодексу, принятому в 2002 году. В 2012 году полномочия по распоряжению всеми сельхозземлями госсобственности получило Государственное агентство земельных ресурсов (теперь Госгеокадастр).