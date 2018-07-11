Территориальные общины уже получили почти 400 тысяч га земли за пределами населенных пунктов
Правительство Украины передало 387 тыс. га земли за пределами населенных пунктов, которыми ранее управлял Госгеокадастр, объединенным территориальным общинам.
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Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании правительства в среду.
«Мы передали земли 251 общине... Мы уже передали 387 тысяч гектаров земли», - сказал премьер.
По словам премьера, децентрализация управления земельными ресурсами позволит значительно повысить эффективность их использования, а также увеличить поступления в местные бюджеты.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в январе этого года принял решение о передаче земель за пределами населенных пунктов в управление территориальных общин от Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).
Полномочия местных советов по распоряжению землей были ограничены территорией населенных пунктов согласно Земельному кодексу, принятому в 2002 году. В 2012 году полномочия по распоряжению всеми сельхозземлями госсобственности получило Государственное агентство земельных ресурсов (теперь Госгеокадастр).