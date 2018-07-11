Мясо в Украине подорожало на четверть

В январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на мясо и мясные продукты выросли на 24,5%.

В июне этого года потребительские цены на мясо и мясные продукты выросли на 17,5% по сравнению с июнем прошлого года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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В январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на мясо и мясные продукты увеличились на 24,5%.

Также отмечается, что в июне этого года цены на мясо и мясные продукты остались на уровне предыдущего месяца.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, цены на мясо за 2017 год выросли на 36%.