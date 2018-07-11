«Молочка» в Украине значительно подорожала

В частности, молоко подорожало на 16,4%, сыр – на 13,5%, яйца – на 53,8%.

В июне этого года потребительские цены на молоко, сыр и яйца в Украине в среднем повысились на 20,4% по сравнению с июнем прошлого года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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В частности, молоко подорожало на 16,4%, сыр – на 13,5%, яйца – на 53,8%.

По сравнению с маем этого года, цены на молоко, сыр и яйца в июне в среднем снизились на 2,6%. В частности, молоко подешевело на 1,7%, сыр – на 0,5%, яйца – на 9,8%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, цена на молоко за 2017 год увеличилась на 26,3%. Инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2017 года - составила 9,9%, замедлившись с 11,7% месяцем ранее.