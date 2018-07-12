Аграрии уже намолотили более 11 миллионов тонн зерна нового урожая

Средняя урожайность зерновых составляет 29,3 ц/га.

Украинские аграрии по состоянию на 11 июля намолотили 11,11 млн тонн зерна с площади 3,65 млн га.

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Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, средняя урожайность зерновых составляет 30,4 ц/га.

В частности, аграрии собрали озимой пшеницы 7,7 млн тонн на площади 2,46 млн га или 39% к прогнозу; яровой пшеницы - 14,8 тыс. тонн на площади 5,5 тыс. га или 3% к прогнозу; озимого ячменя - 2,68 млн тонн на площади 774,3 тыс. га или 94% к прогнозу; ярового ячменя - 379,1 тыс. тонн на площади 201,4 тыс. га или 13% к прогнозу; гороха - 300,4 тыс. тонн на площади 207,8 тыс. га или 49% к прогнозу.

Кроме того, продолжается сбор ржи, которой собрано 6,5 тыс. тонн на площади 2,9 тыс. га или 2% к прогнозу при урожайности 22,8 ц/га, овса обмолочено 1,5 тыс. тонн на 1,1 тыс . га или 1% к прогнозу при урожайности 13,2 ц/га.

Также в 23 областях продолжается уборка озимого рапса, которого намолочено 1,55 млн тонн с площади 633,4 тыс. га или 65% к прогнозу при урожайности 24,6 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод, несмотря на засуху, сохранил прогноз урожая зерновых в 2018-2019 МГ на уровне 60 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.