Экспорт нового урожая: аграрии уже продали более 500 тысяч тонн зерна
10:24, 12 июля 2018Агро
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Экспорт пшеницы с начала 2018-2019 МГ составил 144 тыс. тонн.
Аграрии экспортировали 555 тыс. тонн зерновых / фото УНИАН
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 11 июля экспортировали 555 тыс. тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 144 тыс. тонн, ячменя – 204 тыс. тонн, кукурузы – 207 тыс. тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 0,8 тыс. тонн муки.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.
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