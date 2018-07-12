Экспорт нового урожая: аграрии уже продали более 500 тысяч тонн зерна

Экспорт пшеницы с начала 2018-2019 МГ составил 144 тыс. тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 11 июля экспортировали 555 тыс. тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 144 тыс. тонн, ячменя – 204 тыс. тонн, кукурузы – 207 тыс. тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 0,8 тыс. тонн муки.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 млн тонн зерна.