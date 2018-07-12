Украина увеличила экспорт сахара на четверть

Основные поставки сахара осуществлялись в Узбекистан и Ливию.

Сахаропроизводители экспортировали в июне этого года 67,6 тыс. тонн сахара, что на 25% больше, чем в предыдущем месяце, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

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Согласно сообщению, основные поставки сахара в июне осуществлялись в Узбекистан - 51% и Ливию - 35%. Также незначительные объемы были отправлены в Азербайджан - 5%, Армению и Грузию - по 3%.

Также в ассоциации отметили, что за десять месяцев текущего маркетингового года (сентябрь 2017 - август 2018) украинские производители экспортировали 501 тыс. т сахара, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году посевные площади под сахарной свеклой составляют 280 тыс. га, что на 13% меньше, чем в прошлом году. По прогнозам ассоциации, производство сахарной свеклы уменьшится ориентировочно на 10% и будет колебаться в пределах 13,1 млн т. Соответственно, производство сахара составит около 1,75 млн т. В сезоне будет работать около 40 сахарных заводов.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укрцукор", Украина за 2017 календарный год экспортировала 598,7 тыс. тонн сахара на сумму 279,9 млн долл., что на 29% больше, чем годом ранее (465,6 тыс. тонн).

Крупнейшими импортерами прошлого года стали Шри-Ланка - 69,03 тыс. тонн, Турция - 49,1 тыс. тонн, Азербайджан - 44,9 тыс. тонн, Судан - 40,0 тыс. тонн, Ливия - 39,9 тыс. тонн, в то время как годом ранее основными странами-покупателями были Шри-Ланка, Грузия, Тунис, Румыния и Египет.