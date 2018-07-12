Эксперт спрогнозировал урожай пшеницы в Украине

Производство пшеницы в этом году на уровне 25 миллиона тонн, из них на экспорт направят 16,5 миллиона тонн.

Производство пшеницы в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2018 - июнь 2019) ожидается на уровне 25 миллионов тонн, а экспорт - 16,5 миллиона тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА) со ссылкой на президента ассоциации Николая Горбачева.

"Если говорить о прогнозе производства и экспорта зерновых из Украины в 2018-2019 МГ, то для ячменя данные показатели оцениваются на уровне 7,2 миллиона тонн и 3,9 миллиона тонн соответственно, пшеницы - 25 миллионов тонн и 16,5 миллиона тонн и кукурузы - 26 миллионов тонн и 19 миллионов тонн", - говорится в сообщении.

При этом, в ассоциации отметили, что урожайность украинской пшеницы составляет около 4 т/га, кукурузы - не более 5 т/га, в то время как европейские фермеры достигли среднего показателя в 8 т/га пшеницы, а в США средняя урожайность кукурузы составляет 11 т/га.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии по состоянию на 11 июля намолотили 11,11 миллиона тонн зерна с площади 3,65 миллиона га. В частности, аграрии собрали озимой пшеницы 7,7 миллиона тонн на площади 2,46 миллиона га, яровой пшеницы - 14,8 тысячи тонн на площади 5,5 тысячи га.