Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2019 года

В августе 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ.

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2019 года действие своего указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в соответствующем указе Путина.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года №320, от 29 июня 2016 года №305 и от 30 июня 2017 года №293", - говорится в документе.

Правительству РФ поручено осуществление мер, необходимых для реализации указа. Документ вступил в силу со дня его подписания, 12 июля.

Как сообщал УНИАН, летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.

В августе 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и "на особых условиях" - на Украину, с 1 января 2016 года.

29 июня 2016 года Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.

30 июня 2017 года Россия продлила до 31 декабря 2018 года экономические санкции против Евросоюза, распространившиеся на Украину со вступлением в силу Зоны свободной торговли с ЕС.