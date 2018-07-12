Эксперт: Украина к 2022 году может выращивать до 100 миллионов тонн зерна

Украина занимает долю в 12% мирового рынка и входит в ТОП-5 стран-экспортеров зерна.

Украина может до 2022 года увеличить производство зерна до 100 миллионов тонн, 70 миллионов из которых сможет экспортировать.

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Об этом сообщила пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА) со ссылкой на президента ассоциации Николая Горбачева.

"Украина способна выращивать более 100 миллионов тонн зерна и экспортировать почти 70 млн тонн уже к 2022 году. При этом внутренние потребности будут полностью удовлетворены" - говорится в сообщении и при этом отмечается, что в 2001 году Украина производила 42 миллиона тонн зерновых и масличных культур.

Согласно сообщению, на сегодняшний день Украина экспортирует зерно в страны Северной Африки, Европы, страны Персидского залива – их доля достигает 50% всего экспорта зерна. Отдельную часть экспорта занимают страны Азии, в частности, Китай, Индия и Вьетнам, а также страны Юго-Восточной Азии - Индонезия.

Также в ассоциации отметили, что Украина занимает долю в 12% мирового рынка и входит в ТОП-5 стран-экспортеров зерна.

Как сообщал УНИАН, в этом году эксперты прогнозируют урожай зерновых на уровне 60 миллионов тонн.