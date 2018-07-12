В Украине продолжает сокращаться поголовье коров и свиней

Поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 июля сократилось на 4,6%, а свиней - на 5,3%.

Поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 июля 2018 года составило 3,97 миллиона голов, что на 4,6% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров составило 2,03 миллиона голов, что на 3,5% меньше, чем на 1 июля прошлого года.

Кроме того, поголовье свиней на отчетную дату сократилось на 5,3% – до 6,45 миллиона голов, поголовье овец и коз уменьшилось на 4,1% и составило 1,63 миллиона голов.

Поголовье птицы увеличилось на 4,7% – до 246,5 миллиона голов.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 января 2017 года составило 3,63 миллиона голов, что на 1,5% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года. В частности, поголовье коров составило 2,06 миллиона голов, что на 2,1% меньше, чем на 1 января предыдущего года. Поголовье свиней сократилось на 8,2% – до 6,12 миллиона голов, поголовье овец и коз – выросло на 1%, до 1,32 миллиона голов, а поголовье птицы увеличилось на 1,7% – до 205,1 миллиона голов.