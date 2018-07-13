Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос до $2,3 миллиарда

При этом внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС увеличился на 7,8% и составил почти 3,4 миллиарда долларов.

Украина в январе-мае этого года экспортировала аграрной продукции в страны Европейского Союза на сумму почти 2,3 миллиарда долларов, что на 13 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

"За январь-май 2018 года внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 3,4 миллиарда долларов, из которых 2,3 миллиарда долларов - это экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов на рынки ЕС", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что положительное сальдо в двусторонней торговле за этот период составляет 1,1 миллиарда долларов.

"За пять месяцев 2018 года мы видим рост нашего агроэкспорта в страны ЕС почти на 13 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Наибольший удельный вес в структуре агроэкспорта в ЕС занимали: зерновые злаки, которых было экспортировано на сумму почти 862 миллиона долларов, масло – 465,8 миллиона долларов, остатки и отходы пищевой промышленности - 220 миллионов долларов, семена масличных культур – 211,5 миллиона долларов, мясо птицы и субпродукты – 100,5 миллиона долларов", - прокомментировала Ольга Трофимцева.

Она добавила, что за это время также заметно выросли показатели экспорта украинских переработанных и нишевых аграрных товаров на рынки ЕС. В частности, заметно увеличился экспорт соков - на 11 миллионов долларов, или почти в 2 раза, кондитерских изделий из сахара - на 8,3 миллиона долларов, или на 89,4%, шоколада и других продуктов с содержанием какао - на 6,5 миллиона долларов (на 66,2%); овощей бобовых сушеных - на 6,5 миллиона долларов (в 2,4 раза), яиц птицы без скорлупы и яичных желтков - на 6,1 миллиона долларов (в 20 раз).

Как сообщал УНИАН, экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в 2017 году составил более 17,9 миллиарда долларов. По данным Минагропрода, тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.