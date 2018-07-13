Минсельхоз США снизил прогноз производства зерна в Украине

Новый прогноз на 1 миллион тонн меньше озвученного месяцем ранее.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле снизило прогноз производства зерна в Украине в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июнь 2018 - июль 2019) на 1 миллион тонн по сравнению с июньским прогнозом - до 25,5 миллиона тонн, сообщается в июльском отчете ведомства.

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"Производство пшеницы в Украине в 2018-2019 МГ оценивается Министерством сельского хозяйства США в 25,5 миллиона тонн, что на 1 миллион тонн меньше, чем в прошлом месяце, и на 1,5 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, эксперты Украинской зерновой ассоциации (УЗА) прогнозируют производство пшеницы в этом году на уровне 25 миллионов тонн.