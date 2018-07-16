Coca-Cola, Pepsi и Carlsberg останавливают производство в Украине

Из-за остановки работы "Днепроазота" предприятия по производству напитков остались без хлора для очистки воды.

Через несколько дней компании, использующие жидкий хлор и соляную кислоту для очистки питьевой воды, будут вынуждены приостановить производство.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на заявление замдиректора Европейской Бизнес Ассоциации Светланы Михайловской.

"На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке предприятия", - сказала она.

По ее словам, власть не отреагировала на эту проблему.

Проблема с нехваткой хлора касается и населения, поскольку без хлорирования воду в краны подавать невозможно.

Напомним, "Днепроазот", который производит жидкий хлор и соляную кислоту в городе Каменское Днепропетровской области, остановился 15 июня. Причиной стала убыточность предприятия.

После остановки "Днепроазота" водоканалы по всей Украине перестали получать от предприятия хлор для очистки воды. В некоторых из них ситуация критическая. Например, в районах Запорожской области запаса хлора почти не осталось, поэтому там уже уменьшили давление воды в кранах. В Ивано-Франковске, Львовской и Житомирской областях водоканалы имеют собственные установки по производству веществ для очистки воды. Так они могут частично компенсировать отсутствие хлора из "Днепразота".