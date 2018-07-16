Миссия Японии по оценке системы государственного контроля при экспорте мяса птицы и продуктов из него будет работать в Украине с 16 по 23 июля.

Япония изучает возможность импорта украинского мяса птицы и продуктов из него, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"16 июля 2018 в Украине начала работу делегация Министерства сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии с аудитом системы государственного контроля при экспорте мяса птицы и продуктов из него", - говорится в сообщении.

Планируется, что представители Японии посетят Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, пограничный инспекционный пост, несколько подворных хозяйств и другие объекты птицеводческой отрасли.

Как сообщал УНИАН, с 11 по 20 июня инспекторы из Еврокомиссии проводили в Украине проверку системы контроля здоровья животных, в частности механизм контроля здоровья птицы.

Также в июне Украина и Китай подписали меморандум о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы.