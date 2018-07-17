Госпотребслужба пообещала проверить информацию о подпольных маслозаводах

Проверка инициирована после выхода в эфир сюжета на телеканале "1+1", в котором заявлялось о подозрении, что под видом сливочного масла продается фальсификат.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверит информацию о работе подпольных маслозаводов на Прикарпатье и Полтавщине, которая прозвучала в сюжете на канале "1+1".

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Госпродпотребслужба проверит факты функционировании на Прикарпатье и Полтавщине несанкционированных молокоперерабатывающих предприятий (цехов) и использования в производстве данными предприятиями жиров растительного происхождения", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, соответствующее поручение получили главные управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской и Полтавской областях после выхода в эфир сюжета на телеканале "1+1", "в котором СМИ заявляет о подозрении относительно несоответствия сливочного масла установленным требованиям".

Напомним, 15 июля в эфире телеканала "1+1" вышел второй сюжет о фальсификате сливочного масла, которое распространяется в магазинах по цене ниже, чем себестоимость натурального сливочного масла. В нем журналисты рассказали, что сдали на анализ образцы данного продукта и исследование показало, что продукт, который реализовался как сливочное масло, имеет в своем составе жиры растительного происхождения.