Ветеринары зафиксировали очередные случаи АЧС в пяти областях

В частности, африканская чума свиней зафиксирована в Одесской, Херсонской, Черкасской, Ривненской и Сумской областях.

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Одесской, Херсонской, Черкасской, Ривненской и Сумской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в указанных областях, с 9 по 16 июля на территории этих областей зарегистрировано 7 случаев заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Украине было зарегистрировано 163 случая АЧС.

По опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.