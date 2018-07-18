Украинские аграрии уже намолотили почти 17 миллионов тонн зерна

Средняя урожайность зерновых составляет 31,3 ц/га.

Украинские аграрии по состоянию на 18 июля намолотили 16,7 млн тонн зерна с площади 5,34 млн га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, аграрии собрали озимой пшеницы 12,5 млн тонн на площади 3,8 млн га, или 60% к прогнозу; яровой пшеницы – 23,7 тыс. тонн на площади 10 тыс. га, или 5% к прогнозу; ярового ячменя – 855,4 тыс. тонн на площади 440,5 тыс. га, или 29% к прогнозу; гороха - 465 тыс. тонн на площади 287 тыс. га, или 68% к прогнозу.

Средняя урожайность зерновых составляет 31,3 ц/га.

Кроме того, продолжается уборка озимого рапса. Рапс обмолочен на площади 822 тыс. га (84% к прогнозу) при урожайности 25,4 ц/га, собрано 2 млн тонн. Также уже намолочено 8,7 тыс. тонн ярового рапса с 5 тыс. га (9%) при урожайности 17,1 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018-2019 МГ на уровне 60 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.