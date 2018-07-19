Украина сократила экспорт меда на 43% - эксперт

В 2017 году из Украины в страны Евросоюза было экспортировано около 48 тыс. тонн меда.

Украина в первом полугодии 2018 года экспортировала 17 тыс. тонн меда, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Экспорт украинского меда в первом полугодии 2018 года сократился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил практически 17 тыс. тонн общей стоимостью 37 млн долл.», - говорится в сообщении.

Эксперт отметила, что ЕС продолжает лидировать среди основных покупателей украинского меда. Так, в частности, экспорт в Германию составил 32% от всего экспорта, Польшу - 17%, Бельгию - 12%.

Также она напомнила, что дополнительная квота на беспошлинную поставку украинского меда в страны Евросоюза (2,5 тыс. тонн) будет открыта с 1 октября.

Как сообщал УНИАН, в этом году украинские аграрии исчерпали квоту на экспорт меда в ЕС за 10 дней. По состоянию на 11 января, аграрии исчерпали 100% экспортной квоты на поставку меда в страны Европейского Союза, с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен.

В 2017 году из Украины в страны Евросоюза было экспортировано порядка 48 тыс. тонн меда.