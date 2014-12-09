Вылов рыбы в оккупированном Крыму упал на 60%

В оккупированном Россией Крыму вылов рыбы и добыча других водных живых ресурсов за деcять месяцев 2014 года составили 5362 тонн, сократившись в сравнении с прошлым годом на 60%, передают "Новости Крыма" со ссылкой на данныеТерриториального органа нелегитимной Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым.

Читайте такжеНалоговая РФ требует от крымчан сведения об их счетах и вкладах в банках УкраиныКоличество выловленной рыбы и других водных живых ресурсов во внутренних водоемах составила 73 тонн, или чуть более 1% от общего количества добычи. Падение вылова во внутренних водоемах в сравнении с прошлым годом еще существеннее – более 68%.

Всего за 2013 год в Крыму выловлено 21249 тонн рыбы (с учетом других водных живых ресурсов), в том числе во внутренних водоемах 818 тонн.

Напомним, в оккупированном Крыму за девять месяцев вылов рыбы сократился на 57%, во внутренних водоемах – на 68%. Всего было выловлено 3948 тонн.