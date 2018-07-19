Украина увеличила экспорт зерна в Китай в 2 раза

Из общего объема экспорта 90% составила кукуруза.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) увеличила отгрузку зерновых культур для Китайской национальной корпорации ССЕС в два раза, по сравнению с прошлым маркетинговым годом, до более 1 млн тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«По итогам года в адрес своего главного партнера (китайской компании ССЕС) ГПЗКУ отгрузила более миллиона тонн зерновых культур, что превышает аналогичный показатель поставок в прошлом сезоне ровно в 2 раза», - сообщили в компании.

Как отметили в госкомпании, из общего объема экспорта 90% составила кукуруза.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017) отгрузила Государственной индустриальной корпорации Китая (ССЕС) 702 тыс. тонн зерновых, что на 11% превышает показатель предыдущего маркетингового года.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.