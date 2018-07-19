Украина увеличила запасы зерновых на треть - до 92 миллионов тонн

Запасы пшеницы увеличились на 58,9%, кукурузы - на 13,7%.

Общее количество зерновых, зернобобовых и семян подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях, занимающихся их хранением и переработкой, на 1 июля составило 91,7 млн тонн, что на 35,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы увеличились на 58,9% и составили 35,7 млн тонн, кукурузы - на 13,7%, до 33,1 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, аграрии к 18 июля намолотили 16,7 млн тонн зерна.

Минагропрод сохранил прогноз урожая зерновых в 2018-2019 МГ на уровне 60 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.