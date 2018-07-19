Тарифы на перевозку зерна по железной дороге в Украине намного выше, чем в Европе – аграрии

Потери отечественных промышленников от внедрения унифицированных тарифов на перевозки составят около 5 млрд грн.

Инициатива "Укрзализныци" унифицировать тарифы на перевозку различных видов грузов и тем самым поднять стоимость транспортировки, – не тот путь, по которому надо идти.

Об этом в эфире "5 канала" заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Как сообщалось, по мнению грузоотправителей, соответствующее унифицирования тарифов – не что иное, как скрытое их увеличение. Разница же полностью ляжет на отечественных промышленников, занимающихся перевозкой грузов по железной дороге. В первую очередь речь идет об аграриях и металлургах.

В то же время, потери отечественных промышленников от внедрения этой инициативы составят около 5 млрд грн. Со слов президента Украинской аграрной конфедерации, такая ситуация не может иметь место, поскольку в Украине, по сравнению с Европой, уже высокие тарифы на перевозку зерна.

"Для нас тарифы высокие. На перевозку тонны зерна у нас тарифы намного выше, чем в Европе. И те три класса вагонов: первый, второй, третий, между ними разделение тарифов – это не тот путь к истине, по которому надо идти", – подчеркнул Козаченко.