Доля агропрома в экономике Украины может вырасти до 25% - премьер

На сегодняшний день в агропромышленном комплексе страны занято 3 миллиона человек.

Доля аграрного производства в структуре экономики Украины, в случае продолжения его государственной поддержки, может вырасти с 18% на данный момент до 25%.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Согласно сообщению на правительственном портале, об этом он сказал во время посещения одного из фермерских хозяйств Киевской области.

"Агросектор - имеет важное и ключевое значение. Я заинтересован в том, чтобы подобных предприятий было больше, чтобы мы перерабатывали сырье, чтобы в селах была работа. Это все - залог нашего успеха", - отметил Гройсман.

Премьер заверил, что правительство будет продолжать программы поддержки агропроизводителей.

По данным правительства, на сегодняшний день в агропромышленном комплексе страны занято 3 миллиона человек. За 6 месяцев этого года рост сельхозпродукции составил 11,4%, а среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве за январь-май 2018 года - 6524 гривни, что на 24,5% выше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщал УНИАН, рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2018 года в годовом выражении – к аналогичному периоду 2017 года - составил 3,1%.