Украина за год экспортировала почти 40 миллионов тонн зерна

В денежном выражении экспорт составил почти 6,4 миллиарда долларов.

Украина по итогам 2017-2018 МГ (МГ, июль 2017 - июнь 2018) экспортировала 39,4 миллиона тонн зерна на сумму почти 6,4 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, украинские аграрии экспортировали 17,8 миллиона тонн кукурузы на 2,86 миллиарда долларов, 17,2 миллиона тонн пшеницы на 2,83 миллиарда долларов и 4,3 миллиона тонн ячменя на 0,64 миллиарда долларов.

Как отметили в министерстве, крупнейшими покупателями украинского зерна в этот период стали Египет (на 724 миллиона долларов, 11,4%), Китай (на 594 миллиона долларов, 9,3%), Испания (на 459 миллионов долларов, 7,2%), Индонезия (на 375 миллионов долларов, 5,9%) и Нидерланды (на 348 миллионов долларов, 5,5%).

Как сообщал УНИАН, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 миллиарда долларов.