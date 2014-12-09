На фоне дефицита в России урожай гречки в Украине на 20 тыс. тонн превысил годовое потребление

Об этом заявили в агропромышленной компании «Агротрейд».

«Эксперты группы «Агротрейд» считают, что дефицита гречки в Украине не предвидится. Годовое потребление гречневой крупы в Украине составляет приблизительно 150 тыс. тонн. Урожай в этом году составил около 170 тыс. тонн», - сообщила пресс-служба компании, отметив, что «Агротрейд» занимает четвертое место в Украине по объемам производства гречневой крупы.

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В то же время в компании не исключают дальнейшего подорожания этой продукции на украинском рынке, так как сельхозпроизводители не спешат продавать зерно гречихи переработчикам в надежде на то, что рост цен на нее продолжится.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря в Украине существенно подорожала гречневая крупа – с 8-10 грн – до 18-19 грн/кг. По мнению экспертов, такой рост цен связан с ажиотажным спросом на гречку в России, где из-за неурожая гречихи возник дефицит гречневой крупы, который имеет, прежде всего, спекулятивных характер. Также сообщалось, что почти 30% россиян из-за дефицита и роста ценуже запаслись гречкой.