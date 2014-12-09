Коррупционные поборы с АПК и пищепрома в Украине составляют $3-5 млрд в год - эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сообщил президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Алекс Лисситса.

«Коррупция в АПК процветает на всех фронтах. По скромным подсчетам «Украинского клуба аграрного бизнеса», если взять всю цепочку «от поля до стола» у нас теряется ежегодно от 3 до 5 млрд долл. на коррупционных взносах», - сказал Лисситса.

По его словам, за время работы предыдущего состава Кабинета министров, никаких заметных подвижек в решении этой проблемы не было.

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«Если в марте, после Майдана, был определенный промежуток времени, когда за регистрацию договоров аренды не брали (взяток – УНИАН), то мы знаем, что сейчас все вернулось назад», - сказал президент УКАБ.

Поэтому борьба с коррупцией в стране, в том числе и в АПК, по мнению, Лисситсы, должна стать ключевой задачей нового правительства и парламента.

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Как сообщал УНИАН, Украина заняла 142-е место из 175 стран мира по Индексу восприятия коррупции за 2014 год, который ежегодно формируют специалисты глобальной антикоррупционной неправительственной организации Transparency International.

В октябре в стране были приняты и подписаны президентом ряд антикоррупционных законов. В частности, они предполагают создание в Украине Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.