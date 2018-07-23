В Канаде создали первое в мире пиво из конопли

Как отмечают создатели напитка, он является безалкогольным и безглютеновым, однако имеет психотропный эффект.

В Канаде в городе Онтарио специалисты небольшой лаборатории создали первое в мире пиво из каннабиса.

Об этом пишет The Guardian.

Большинство напитков, которые продаются на рынке под видом пива из каннабиса на самом деле является обычным пивом с добавлением конопляного масла. Однако канадские специалисты утверждают, что их пиво создано из стеблей, а также листьев и корней растения.

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Как отмечают создатели напитка, он является безалкогольным и безглютеновым, однако имеет психотропный эффект. При этом изготовители отмечают, что напиток, как и марихуана, вредит здоровью.

"Марихуана вредит вашему здоровью, и наше пиво тоже. Это не то, что стоит пить пять раз в день или с утра, только проснувшись", - отметил один из создателей.

Как сообщал УНИАН, власти Канады приняли законопроект о легализации марихуаны. В сенате страны заявили, что легализация марихуаны является «смелым шагом» и говорит об изменениях в социальной политике.

Согласно закону, гражданам разрешат иметь до 30 г каннабиса, выращивать дома до четырех кустов этого растения или покупать продукт у специализированных продавцов.